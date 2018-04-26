Рубіні обіцяє українській економіці «зустрічний вітер»

Під час інвестиційного форуму, який проходив учора в Києві і був організований групою компаній "Інвестиційний Капітал Україна", відбувся виступ професора економіки Нью-йоркського универститета Нуріеля Рубіні. Для тих, хто не в курсі, саме Рубіні ще у 2006 році передбачив крах американської фінансової системи. Де б не виступав фінансовий "оракул", від нього чекають одкровень сприводу подальшої долі світової економіки і, звичайно ж, перспектив тієї країни, захід якої Рубіні удостоїв своєю увагою. Природно, що у своєму виступі в Києві він торкнувся ситуації у вітчизняній економіці, проте, нічого несподіваного присутні на інвестфорумі не почули. З виступу професора взагалі можна зробити висновок про те, що від самої України в нинішній економічній ситуації взагалі мало що залежить...

Човен як і раніше один

Як вважає Рубіні, залежно від міри негативного впливу кризи, країни слід розділити на три категорії. США і велика частина Євросоюзу хоча і серйозно постраждали від кризи, але сьогодні ситуація там не так вже і погана. Економіка відновлюється, хоча і повільними темпами, які ще більше сповільняться до кінця цього року. 2011 рік, на думку експерта, також не тішитиме ці країни особливим економічним зростанням. "Є, звичайно у Європі світла пляма - Німеччина, економіка якої продовжує рости, але надто багато ризиків на периферії Євросоюзу не дозволяють робити однозначно позитивних прогнозів для усієї єврозони", - вважає Рубіні.

До категорії країн, яким запас міцності дозволяє зберегти мінімальне зростання, він також відніс Японію.

Наступна категорія, на думку аналітика, — це країни, у яких, навіть незважаючи на світову фінансову кризу, зберігся високий показник зростання ВВП. Не важко здогадатися, що Нуріель Рубіні має на увазі Китай та у дещо менше Індію та Бразилію. "Багато хто сьогодні вважає, що цим країнам не варто звертати увагу на повільно відновлювані економіки США, Європи та Японії, і продовжувати стимулювати власне зростання. Але це неможливо зробити, оскільки подібна політика багата наслідками перегріванням економік, переоцінкою активів і надуванням "власних пухирів", які надалі можуть спровокувати рецесію", - зазначив Н. Рубіні і додав: "Уже зараз видно, що навіть в Китаї почалося уповільнення економічного зростання".

У зв`язку з цим експерт вважає неминучою подальшу глобалізацію економічних процесів у світі. Тобто тим, хто думав, що варто переорієнтовуватися з американо-європейського ринку на китайський — і справи підуть вгору, розраховувати особливо немає на що. Як вже багаторазово зазначали за останні кілька років - у морі світової кризи ми усі в одному човні.

Третя категорія

Але уповільнення відновлення провідних світових економік - це, на думку Н. Рубіні, не ще найстрашніше. Той факт, що зростання економіки США до кінця цього року складе лише близько 1%, свідчить про збереження можливості рецесії у цій країні. "Дуже складна ситуація до кінця року спостерігатиметься в європейській економіці, де висока ймовірність виникнення фіскальної кризи", - сказав він.

Такі прогнози експерта для нас особливо сумні на тлі того, що Україну він зараховує до третьої категорії країн. Тобто тих країн, які, будучи глибоко інтегрованими у світову економіку, постраждали від кризи більше від інших. До таких Н. Рубіні відніс Грецію, Ірландію, деякі країни Східної Європи, у тому числі й Україну. Спираючись на міркуваннях експерта, не важко зробити висновок, що від цих країн практично нічого не залежить. Тобто ростимуть економіка США і провідних країн Європи, не почне стагнувати китайська - значить усе буде добре і з економікою України. Ну а ні, так ні, - і третього немає.

Головне - не захоплюватися

Як зазначає Нуріель Рубіні, останнім часом багато країн, у тому числі і США, прагнуть за допомогою монетарної політики девальвувати свою національну валюту. Це, ймовірно, повинно привести до зростання експорту товарів з цих країн у країни з сильнішою валютою. У результаті, за словами експерта, у світі заговорили про так звані валютні війни. До подібної практики активно долучаються і країни "Третій категорії", намагаючись девальвацією власної грошової одиниці підвищити конкурентоспроможність свого експорту. Те, що в Україні цей метод вже неодноразово випробуваний, напевно, нагадувати зайве.

"Усі хочуть заробляти за допомогою експорту і девальвації своєї валюти, навіть частина країн ЄС. Але так не буває, щоб в усіх була слабка валюта і зростання експорту. Це гра з нульовою ставкою", - переконаний Рубіні.

Узв`язку з цим він порадив українському уряду проводити гнучку валютну політику, не зациклюючись на девальвації гривни, що може призвести до торговельної війни з іншими країнами.

Цікаво, що під час інвестиційного форуму експерт досить негативно оцінив можливість різкого зростання припливу зарубіжних інвестицій в країну. "Останнім часом Україна відчула приплив інвестицій. Проте, багато країн з економіками, які розвиваються, уже сьогодні стурбовані припливом капіталів, що веде до надмірного посилення національної валюти. Припливом капіталів треба правильно керувати", - рекомендує професор Рубіні.

Підсумовуючи, він зазначив, що в принципі усі знають, як боротися з кризою. "Ми усі знаємо, що треба скорочувати дефіцит платіжного балансу. Залучати зарубіжний капітал для створення ефективного виробництва. Реформувати оподаткування, щоб воно сприяло розвитку бізнесу", - сказав Нуріель Рубіні, додавши при цьому: "Якщо на початку року для економіки США і Європи "вітер" був попутним, то у другому півріччі він змінився на зустрічний. Це стосується й економіки України".

Єдине, що експерт беззастережно радить робити Україні, так це "стрімко проводити економічні реформи".

Антон Лосєв (УНІАН)