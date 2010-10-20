Королевська: Відміна ліцензування 23 видів діяльності – серйозний тест для влади

Відміна ліцензування 23 видів діяльності значною мірою освіжить бізнес-клімат в країні. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва, коментуючи прийнятий в другому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності" (№6696).

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, ліцензування є найважливішою частиною системи взаємодії держави і бізнесу. «Але в Україні система взаємодії та співпраці, яка успішно працює в розвинених країнах, давно перетворилася на машину з викачування грошей з підприємців, - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Тому наше завдання – зупинити роботу цієї машини, поки вона не зупинила роботу економіки».

Система отримання ліцензій в Україні украй складна, вона регулюється тисячами нормативних актів. Норми про ліцензування містяться в 20 галузевих законах. «Тому відміна ліцензування 23 видів діяльності значною мірою освіжить бізнес-клімат в країні», - вважає глава парламентського комітету.

Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що з 2008 року комітет веде роботу зі скорочення кількості видів діяльності, що підлягають ліцензуванню. «Кілька разів парламент відхиляв законопроекти про зменшення кількості ліцензій – не вистачало політичної волі розірвати корупційні мережі, - відзначила вона. – Сьогодні ми стали свідками першого прояву політичної волі. Прийнятий закон – це тест для влади, який покаже, чи зможе вона не тільки на папері, але і на ділі відмовитися від ряду контролюючих функцій».

За інформацією комітету, в Україні ліцензуються 64 видів діяльності. Видачу ліцензій проводять близько 40 органів державної влади. При цьому в світі існує два критерії, за якими працює система ліцензування. Перший критерій – це потенційна небезпека для суспільства, громадянина і держави. Другий – це доступ до обмежених ресурсів. Таким чином, ліцензування виступає як допоміжний механізм державної політики і захищає інтереси громадянина зокрема і суспільства в цілому. Воно захищає право народу на надра або будь-які інші обмежені ресурси і захищає безпеку громадян від «випадкових» або просто несвідомих підприємців, які могли б зайнятися потенційно небезпечним видом діяльності. В Україні близько 30% ліцензій не відповідають даним критеріям.