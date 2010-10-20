Азаров: Місцеві бюджети у 2011 р. отримають на 26 млрд. грн. більше

Місцеві бюджети в 2011 році отримають на 26 млрд. грн. більше, ніж цього року.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив у Миколаєві на нараді з питань соціально-економічного розвитку країни.

Говорячи про необхідність проведення реформи системи місцевого самоврядування, прем`єр-міністр підкреслив, у чому повинна полягати її суть. «Більше повноважень, більше фінансових ресурсів, але й більше відповідальності, – сказав прем`єр-міністр. – На майбутній рік проектом бюджету закладено на 26 млрд. грн. більше, ніж минулого року (мається на увазі 2010 рік – УНІАН), коштів на місцеві бюджети. Але під ці 26 млрд. потрібна й відповідальність».

При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що «є всі можливості зробити 2011 рік роком не просто стабілізації, а роком серйозного інтенсивного розвитку».