Курс долара знову падає

Долар в ході торгів у середу відновив падіння в парі з євро після трьох сесій зростання.

Це пов`язано з очікуваннями, що Федеральна резервна система (ФРС) зробить додаткові заходи щодо зміцнення економіки, повідомляє агентство Bloomberg.

Виступи у вівторок трьох з глав Федеральних резервних банків (ФРБ), включаючи Чарльза Еванса і Дениса Локхарта, знову містили сигнали про ймовірний початок другого етапу пом`якшення грошово-кредитної політики.

У середу виступить президент ФРБ Річмонда Джеффрі Лекер, який, імовірно, підтвердить націленість ЦБ на розширення заходів стимулювання. У четвер відбудеться прес-конференція глави ФРБ Сент-Луїса Джеймса Балларда.

Інвестори також чекають публікації регіонального огляду стану економіки США Beige Book 20 жовтня.

Євро подорожчав до 9:12 у середу до 1,3782 долара з 1,3727 долара за євро за підсумками сесії 19 жовтня.

У парі з японською нацвалютою євро коштував 112,17 єни проти 112,00 єни за євро у понеділок.

Курс долара знизився з 81,58 єни до 81,39 єни за долар.

Вартість єни підтримує несподіване рішення Центробанку Китаю про підвищення процентних ставок, тому що ринки побоюються уповільнення економічного зростання як у КНР, так і по всьому світу.

Народний банк Китаю у вівторок несподівано підняв базові процентні ставки на 0,25%, щоб стримати прискорення інфляції і запобігти перегріву економіки: за річними кредитами - з 5,31% до 5,56%, за депозитами з аналогічним терміном - з 2% до 2,5%.