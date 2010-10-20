Bank of Canada знизив прогноз росту канадської економіки у 2011 році до 2,3%

Центральний банк Канади - Bank of Canada - переглянув у вівторок у бік зменшення на 0,6 процентних пункта прогноз економічного зростання країни на майбутній рік. Тепер цей показник, як очікують, складе 2,3%, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Одночасно змінила прогнози і впливова організація ділових кіл Conference Board of Canada: за оцінками її експертів, темпи зростання канадської економіки наступного року складуть 2,5%. Усього місяць тому прогноз цих же експертів був оптимістичнішим - 2,9%. Експерти пояснюють перегляд колишніх оцінок зниженням споживчого попиту, а також ситуацією в економіці США.

Одним з істотних чинників, які негативно впливають на канадський експорт, стане зміцнення курсу канадського долара по відношенню до долара США. За оцінками Conference Board, упродовж майбутнього року курс канадської валюти у середньому дорівнюватиме 99 американським центам.