Росія скоро вступить до СОТ

Росія вступить до СОТ не пізніше, ніж через 12 місяців. Про це сьогодні заявив журналістам у Москві голова Національної економічної ради при Білому домі США Лоуренс Саммерс, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

"Зараз практично не залишилися ніяких спірних питань між Росією і США сприводу вступу Росії в СОТ, залишилися лише питання, пов`язані з документацією", - сказав він. "Я упевнений, що не пізніше, ніж через 12 місяців усі питання будуть вирішені, у тому числі з документальним оформлення членства Росії в СОТ, і Росія стане рівноправним учасником цієї організації", - сказав Л.Саммерс.

"Одним з найважливіших питань, які належить вирішити Росії на шляху членства в СОТ, є квоти на м`ясну продукцію. Росія повинна буде це обговорювати не лише зі США і європейськими партнерами, але і з іншими членами організації", - зазначив помічник Барака Обами з питань економіки.

Говорячи про позицію Грузії, яка заявила про непідтримку заявки Росії на членство в СОТ до тих пір, поки не буде вирішено митне питання в Абхазії і Південній Осетії, Л. Саммерс сказав, що "це питання не є питанням двосторонніх стосунків Росії і США". "Проте я вважаю, що, безумовно, для вступу Росії в СОТ необхідно виробити умови, які задовольняли б усіх членів організації, у тому числі Грузію", - вказав Л. Саммерс.