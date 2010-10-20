Фонд держмайна виставить на продаж "Керченську поромну переправу"

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставить на продаж Державну судноплавну компанію "Керченська поромна переправа", повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації". Відповідно до оприлюдненої інформації, залишкова вартість основних засобів компанії, на 30 червня 2010 р., складає 7 млн. 719 тис. грн. До ухвалення рішення про приватизацію "Керченська поромна переправа" знаходилася в управлінні Міністерства транспорту і зв'язку. Довідка УНІАН. Державна судноплавна компанія "Керченська поромна переправа" займається перевезенням пасажирів і вантажів поромами і катерами.

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