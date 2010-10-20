Міжбанк: до 12:00 котирування склали 7,9490/7,9540 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9485/7,9535, до 12:00 ціни підвищилися 7,9490/7,9540 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2580/84, до 12:00 ціни піднялися 0,2583/85. У Росії курс долар-рубль виріс, і до 12:00 встановився на рівні 30,7860 (+0,3661).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3785/87, а до 12:00 виросли 1,3828/30. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,9605/10,9740, до 12:00 ціни пішли вгору 10,9855/10,9940.