Міжнародні резерви НБУ становлять 34,8 млрд. доларів

За останніми даними, міжнародні резерви Національного банку України складають 34,8 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією НБУ, міжнародні валютні резерви Національного банку України у вересні 2010 року виросли на 6,1% - до 34,678 млрд. дол.

Інтервенції НБУ на валютному ринку України у вересні склали: купівля валюти - 18,1 млн. дол., продаж - 686,9 млн. дол.

Об'єм операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) склав 17,317 млрд. дол. (з урахуванням операцій Держказначейства України).

Об'єм операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) склав 4,359 млрд. дол., у т.ч. об'єм валюти, купленої банками у населення, 1,374 млрд. дол., проданої населенню, - 2,985 млрд. дол.

Банківські вклади фізичних осіб у вільно конвертованій валюті (у доларовому еквіваленті) виросли на 521,2 млн. дол. і на 30 вересня склали 15,765 млрд. дол.