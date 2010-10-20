Торги на міжбанку закрилися котируваннями 7,9485-7,9550 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9485/7,9535, до 12:00 ціни підвищилися - 7,9490/7,9540. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9485/7,9550 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2580/0,2584, до 12:00 ціни піднялися до 0,2583/0,2585. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2581/0,2583.

У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,8373 (+0,4174).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3785/1,3787, а до 15:00 виросли до 1,3856/1,3858.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,9605/10,9740, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,9855/10,9940. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,9970/11,0120.