Міжнародні резерви НБУ становлять 34,8 млрд. доларів

За останніми даними, міжнародні резерви Національного банку України становлять 34,8 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією НБУ, міжнародні валютні резерви Національного банку України у вересні 2010 року зросли на 6,1% – до 34,678 млрд. дол.

Інтервенції НБУ на валютному ринку України у вересні становили: купівля валюти – 18,1 млн. дол., продаж – 686,9 млн. дол.

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 17,317 млрд. дол. (з урахуванням операцій Держказначейства України).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) становив 4,359 млрд. дол., у т.ч. обсяг валюти, купленої банками у населення, 1,374 млрд. дол., проданої населенню – 2,985 млрд. дол.

Банківські вклади фізичних осіб у вільно конвертованій валюті (у доларовому еквіваленті) зросли на 521,2 млн. дол., і на 30 вересня становили 15,765 млрд. дол.