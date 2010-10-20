Збиток «ВТБ Банку» склав 131 млн. грн.

Збиток ПАТ "ВТБ Банк" (Київ) за січень-вересень 2010 року склав 130,558 млн. грн., тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банку склав 125 тис. грн.

Про це сказано у повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, за січень-вересень активи банку збільшилися на 10% і на 1 жовтня 2010 року склали 30,826 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - скоротилися на 0,015%, до 26,206 млрд. грн. зобов'язання - збільшилися на 12%, до 28,644 млрд. грн. Статутний капітал банку в звітному періоді залишався на рівні 2,929 млрд. грн., власний капітал - скоротився на 5%, до 2,183 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "ВТБ Банк" засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

У 2009 році прибуток банку склав 0,456 млн. грн.

Російський "Внєшторгбанк" (ВТБ) володіє 99,9153% акцій ПАТ "ВТБ Банк".