Данилишина затримали при зверненні в медичний заклад – заступник генпрокурора

Екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН був затриманий в Чехії з документами на своє ім'я при зверненні по допомогу до лікувальної установи.

Про це УНІАН повідомив заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ.

"Чеська поліція затримала його при зверненні до лікувальної установи", - сказав В. ЗАНФІРОВ.

Він зазначив, що Б. ДАНИЛИШИН буде екстрадований в Україну після відповідного рішення чеського суду, засідання якого пройде в терміни, встановлені місцевим законодавством.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня від Національного центрального бюро Інтерполу Чеської Республіки надійшло повідомлення про те, що громадянин Б. ДАНИЛИШИН, який знаходився в міжнародному розшуку, затриманий на території цієї країни.

Як повідомив Департамент зв'язків з громадськістю МВС України, Б. ДАНИЛИШИН "звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 "Зловживання владою або службовим становищем" Карного кодексу України".

"Він, працюючи на посаді міністра економіки України, був відповідальною особою за забезпечення виконання міністерством функцій спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань координації державних закупівель. Використовуючи свій службовий статус і порушуючи передбачені чинним законодавством вимоги, Богдан ДАНИЛИШИН сприяв службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю в застосуванні неконкурентного способу закупівлі. Наслідком цих дій стало неефективне і надмірне витрачання державних коштів, що, у свою чергу, привело до збитків держави в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 мільйона гривень", - повідомляли у ДЗГ МВС України.