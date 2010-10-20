Відміна ПДВ для культурних цінностей приведе до збільшення їх ввезення – експерт

Експерти виступають за відміну податку на додану вартість для культурних цінностей, які ввозять в Україну, а також зазначають, що це приведе до збільшення їх ввезення.

Таку думку сьогодні під час прес-конференції в УНІАН висловив голова Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон Юрій САВЧУК.

"У нас дуже завищений податок на додану вартість - 20%. Такого податку немає у наших сусідів. Я думаю, що це приводить до того, що більша кількість культурних цінностей ввозиться в нашу країну, у тому числі, на жаль, шляхом контрабанди з порушенням чинного законодавства", - сказав він.

Ю. САВЧУК також привів як приклад розмір ставок ПДВ в сусідній Польщі - 7%.

Експерт нагадав, що у грудні 2006 року ПДВ на ввезення культурних цінностей в Україну було законодавчо скасовано, що сприяло збільшенню кількості культурних цінностей, які ввозилися в країну, у декілька разів. За його словами, дія цієї норми знівельована інструкціями і наказами, а не законодавчо.

Крім того, зазначив Ю. САВЧУК, в Україні необхідно налагодити обмін інформацією між державними органами, а також усередині них. "Ми плануємо до кінця цього місяця підписати з інформаційною митницею протокол про обмін інформацією", - сказав експерт.