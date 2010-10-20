Українські банки скоротили негативний результат удвічі

Українські банки за січень-вересень поточного року, порівняно з відповідним періодом 2009 року, скоротили негативний фінансовий результат більш ніж у два рази - до 10 млрд. грн.

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

"Прибутки банків, порівняно з відповідним періодом 2009 року, скоротилися на 7,4% і склали 100,3 млрд. грн. Витрати банків скоротилися на 14,7% і склали 110,3 млрд. грн.", - сказано у повідомленні.

За даними НБУ, прибуткова частина на 85% забезпечується за рахунок процентних прибутків, на 11% - комісійних прибутків.

Найбільшими витратними статтями банків є процентні витрати - 47%, відрахування в резерви - 36%, загальні адміністративні витрати - 21%.

Довідка УНІАН. На 1 жовтня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків, у трьох з них працює тимчасова адміністрація НБУ. У стані ліквідації знаходиться 18 банків.