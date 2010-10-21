Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9495-7,9555 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися підвищеннями котирувань - 7,9495/7,9555 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися до 0,2584/0,2587, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,0860/11,0970. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар трохи виросли - 1,3955/1,3957 (середа, 20 жовтня, - 1,3785/1,3787).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі долар-гривня за курсом 7,9116/7,9460 грн./дол.

