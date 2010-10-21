Експерт: на сьогоднішніх торгах євро може взяти планку 1.40

До відкриття американських торговельних майданчиків євро може пробити 1.40. Така думка аналітиків FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають у компанії, прогноз руху євро/долара у четвер, 21 жовтня, складний тим, що, з одного боку, на ринку досі зберігається "антидоларовий" настрій, а з іншої - пара знову зупинилася поряд з 1.40, що цього тижня є для неї "стелею".

Проте, на думку аналітиків, у плані економічних даних позитив можна чекати швидше щодо долара, ніж євро: прогнозні значення індексів PMI по країнах Європи не відрізняються позитивом, а ось очікування по американських новинах, навпаки, сприятливі.

Щодо британського фунта існує додатковий чинник, який може вплинути на коливання валюти, - реліз даних щодо роздрібної торгівлі Великобританії. Згідно з прогнозами, показник може вийти з негативної зони, що може зміцнити фунт і привести, як мінімум, до спроби пробиття рівня 1.5900.

З приходом на ринки американських учасників і публікацій даних у Штатах щодо пар євро/долар і фунт/долар можна чекати зниження до рівнів 1.3900 і 1.5800, відповідно.

Пара долар/ієна, швидше за все, повторить хід нижче за рівень 81.00.

Щодо долара/франка можна чекати змін також у другій половині дня, коли буде можливий пробій 0.9700 вгору, вважають аналітики FOREX CLUB в Україні.