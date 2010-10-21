Литвин доручив залучити підприємців до підготовки проекту ПК до другого читання

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН доручив апарату парламенту залучити підприємців до підготовки проекту Податкового кодексу до другого читання.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту голова ВР повідомив, що сьогодні зустрівся з представниками підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування. Він зазначив, що "вони висловили свою незгоду з можливим ухваленням рішення про відмову від спрощеної системи оподаткування".

В.ЛИТВИН повідомив, що запропонував підприємцям "усі наші емоції і обурення перевести в конструктивну площину". Голова ВР сказав, що підприємці разом з представником апарату ВР повинні домовитися щодо визначення групи підприємців, які працюватимуть разом з профільним комітетом ВР над підготовкою до другого читання проекту Податкового кодексу. Він додав, що мають бути спільно напрацьовані пропозиції, щоб "ми вийшли на варіант, який буде сприйнятий в суспільстві і який знайде підтримку".