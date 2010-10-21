ВР прийняла закон про підготовку та реалізацію інвестпроектів за принципом "єдиного вікна"

Верховна Рада України ухвалила закон "Про підготовку і реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна".

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 298 з 426 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законом визначені правові і організаційні принципи стосунків, пов'язаних з підготовкою і реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна".

У законі визначено, що принцип "єдиного вікна" - спосіб взаємодії уповноваженого органу і суб'єкта інвестиційної діяльності з метою підготовки і видачі пакету документів, що надає право на реалізацію інвестиційного проекту.

У ньому визначено, що дія цього Закону поширюється на центральний орган виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, уповноважені органи і заявників.

У законі передбачено, що основними принципами стосунків, пов'язаних з підготовкою і реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна", є:

добровільне застосування принципу "єдиного вікна";

забезпечення рівності прав і законних інтересів усіх заявників;

встановлення єдиного переліку документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту залежно від його специфіки;

прозорість процедури видачі документів, що надає право на реалізацію інвестиційного проекту;

відповідальність посадовців уповноваженого органу за порушення вимог законодавства з питань видачі документів, що надають право на реалізацію інвестиційного проекту.

У законі визначені повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності щодо підготовки і реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна". Крім того, у законі визначені функції уповноваженого органу. У законі передбачено, що уповноважений орган розглядає звернення заявника у п'ятиденний термін з дня його реєстрації і складає оперативний план дій з підготовкиі реалізації інвестиційного проекту.

Уповноважений орган у дводенний термін з дня складання оперативного плану дій з підготовки і реалізації інвестиційного проекту :

здійснює реєстрацію повідомлення оперативного плану дій з підготовки і реалізації інвестиційного проекту в електронній базі даних;

формує пакет документів, необхідних для реалізації проекту;

видає заявникові вказаний пакет документів або повідомляє про відмову у видачі документів з викладом мотивів такого рішення. Уповноважені органи надають заявникам усі послуги на безкоштовній основі.

У завершальних положеннях вказано, що цей Закон набуває чинності з 1 січня 2012 року.