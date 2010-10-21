Хомутинник: комітет візьме до уваги пропозиції підприємців

Голова комітету парламенту з питань податкової політики Віталій ХОМУТИННИК запевняє, що комітет врахує вимоги підприємців щодо спрощеної системи оподаткування під час підготовки проекту Податкового кодексу до другого читання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив сьогодні, коментуючи мітинг підприємців, що відбувається під стінами Верховної Ради.

За словами В. ХОМУТИННИКА, комітет працює відкрито для усіх і готовий враховувати пропозиції підприємців.

За словами голови комітету, уже майже вдалося знайти порозуміння щодо підняття порогу прибутків на рік з 300 тис. до 500 тис. для реєстрації "спрощенства". Крім того, з 2-х до 4-х осіб підняой поріг, який дозволяє "спрощенству мати найнятих робітників". "Більшість претензій вже враховані, а ті, що залишилися, ми розглядатимемо, і проводитимемо економічну дискусію", - сказав В.ХОМУТИННИК.

При цьому він нагадав, що розгляд проекту Податкового кодексу у другому читанні запланований на 4 листопада, а остаточний розгляд - на 18 листопада.

У цей час під стінами парламенту проходить мітинг підприємців.

Участь в ньому бере близько тисячі осіб. Мітингувальники виступають проти прийняття Податкового кодексу у запропонованому до першого читання вигляді.