Котирування на міжбанку до 12:00 склали 7,9490-7,9535 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9495/7,9555, до 12:00 ціни знизилися 7,9490/7,9535 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2584/87, до 12:00 ціни піднялися 0,2586/88. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 30,6625 (- 0,1748).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3955/57, а до 12:00 виросли 1,4020/22. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,0860/11,0970, до 12:00 ціни пішли вгору 11,1425/11,1545.