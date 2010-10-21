НБУ у вересні збільшив об’єми золота у міжнародних резервах на 0,1%

Національний банк України у вересні 2010 року збільшив об`єми золота в офіційних резервних активах (міжнародних резервах) на 0,1%, або 0,001 млн. тройських унцій.

Про це повідомляє сайт Нацбанку.

Згідно з повідомленням, за січень-вересень об`єм золота в резервах збільшився з 0,869 млн. до 0,879 млн. тройських унцій.

Номінальна вартість золота в резервах за дев`ять місяців 2010 року збільшилася на 21%, у вересні - 6%, до 1083,78 млн. дол.

При цьому за січень-вересень питома вага золота в золотовалютних резервах скоротилася з 3,75% (на початок 2010 року) до 3,32% (на кінець вересня 2010 року).

На кінець вересня об`єм іноземних конвертованих валют в резервах Нацбанку склав 33,516 млрд. дол., у т.ч. цінні папери - 18,612 млрд. дол., валюта і депозити - 14,904 млрд. дол.

Об`єм золота, яке не включається в офіційні резервні активи, на кінець серпня склав 19,17 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацбанку, міжнародні валютні резерви Національного банку України у вересні 2010 року виросли на 6,1% - до 34,678 млрд. дол.