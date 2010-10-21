Томенко: владі варто відкласти Податковий кодекс та зайнятися бюджетом

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що влада поки що повинна відкласти питання прийняття Податкового кодексу, і зайнятися підготовкою проекту державного бюджету наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. ТОМЕНКО заявив сьогодні під час брифінгу.

"Зараз варто зупинитися в ідеї прийняття Податкового кодексу, і подати у Верховну Раду бюджет", - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер зазначив, що нині безглуздо не приймати бюджет тільки тому, що він гіпотетично повинен базуватися на новому Податковому кодексі, перспектива прийняття якого поки не зрозуміла.

"Тепер зривається увесь бюджетний процес, і ніхто не розуміє, яких податків чекати малому і середньому бізнесу", - додав віце-спікер.