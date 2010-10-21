ВР внесла зміни до закону про управління об’єктами держвласності

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 308 з 426 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У законі передбачено, що повноважний представник держави у визначеному Кабінетом міністрів України порядку бере участь в загальних зборах господарського товариства і голосує з кожного питання порядку денного виключно відповідно до завдання щодо голосування, передбаченого в дорученні на представництво, яке видається уповноваженим органом управління або Фондом державного майна України.