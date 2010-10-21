ГоловКРУ під час аудиту економіки виявило порушень на 53 млрд. грн.

Головне контрольно-ревізійне управління України (ГоловКРУ) під час проведення аудиту стану національної економіки виявило порушень на суму майже 53 млрд. грн., з яких втрати фінансових і матеріальних ресурсів склали майже 30 млрд. грн.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова ГоловКРУ Петро АНДРЕЄВ.

За його словами, крім того, виявлені втрати фінансових і матеріальних ресурсів у результаті неефективних управлінських рішень на суму понад 15 млрд. грн.

З початку року з 10,7 тис. підприємств, організацій і установ, перевірених ГоловКРУ, порушення виявлені на 10,1 тис., або на 94% перевірених об'єктів.

При цьому фінансові порушення, зловживання державними коштами і факти корупції мали місце практично в усіх сферах економіки країни.

За даними голови ГоловКРУ, колишній керівник Державного казначейства щодня визначав об'єми і напрями витрат з держбюджету шляхом надання вказівок начальникам територіальних органів. Це привело до невиконання витратної частини бюджету, зростання кредиторської заборгованості, невідшкодуванню в повному об'ємі податку на додану вартість і створило додаткове навантаження на держбюджет у 2010 році на суму 5 млрд. грн.

Не маючи відповідних повноважень, Держказначейство у 2009 році і січні-лютому 2010 року за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку надало короткострокові позики Пенсійному фонду в цілому на 42,1 млрд. грн.

Виконуючи доручення Міністерства фінансів, Держказначейство, порушуючи закон, розмістило на депозитних рахунках банків понад 5,4 млрд. грн., 1,165 млрд. дол. і 97 млн. євро коштів держбюджету, що привело до відтягнення коштів державного і місцевих бюджетів. При цьому кошти розміщувалися під занижені відсотки або взагалі без їх виплати.

Протягом 2009 року запозичення, отримані від Міжнародного валютного фонду, у розмірі 36,1 млрд. грн., були спрямовані урядом на забезпечення поточних витрат держбюджету, що є порушенням Бюджетного кодексу. Аналогічно були використані кошти, отримані від Міжнародного банку реконструкції і розвитку на підтримку рекапіталізації банківського сектора і реструктуризацію банків в сумі 3,2 млрд. грн.

Крім того, не за цільовим призначенням були використані кошти, отримані від продажу квот за викиди парникових газів за Кіотським протоколом. Зокрема, експерти встановили, що частина цих коштів у сумі 200 млн. євро була конвертована Держказначейством в національну валюту в сумі 2,3 млрд. грн. і спрямована на єдиний казначейський рахунок, а надалі - на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

Державний борг України за 2009 рік виріс на 96,3 млрд. грн. і на 1 січня 2010 року склав 227 млрд. грн., що на 33,9 млрд. грн. перевищує граничний розмір держборгу, встановлений законом про держбюджет- 2009.

Кабінет Міністрів у 2008-2009 роках прийняв понад 20 рішень щодо виділення з резервного фонду коштів на заходи, які забезпечують виконання вже існуючих бюджетних програм і мали прогнозований характер на загальну суму 348,3 млн. грн. Порушуючи законодавство, колишній уряд прийняв 30 рішень про виділення, перерозподіл коштів стабілізаційного фонду на загальну суму 6,7 млрд. грн..

Довідка УНІАН. За дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА ГоловКРУ в березні 2010 року почало аудит стану національної економіки, метою якого є здійснення оцінки її реального стану з точки зору законності і ефективності використання державних коштів.