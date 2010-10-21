Королевська: Уряд занижує інфляцію, щоб не підвищувати пенсії та зарплати

«Ми вимагаємо, щоб інфляція була порахована об`єктивно й, відповідно до закону про бюджет, проіндексовано пенсії та зарплати». Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в ефірі програми «Час» на «5-му каналі».

На думку голови парламентського комітету, в країні склалася неконтрольована ситуація з цінами. «Ми бачимо галоп цін - тільки за останні місяці основні продукти харчування зросли в ціні майже вдвічі. При цьому в країні не відбулося нічого надприродного, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Більш того - ми вийшли з кризи й перебуваємо у відновлювальному періоді. Але у нас продуктова криза накладається на промислову, що може призвести до економічного краху».

Вона зазначила, що за даними статистики інфляція за останні 9 місяців становила 7%, а порівняно з попереднім роком – 10%. «Це офіційні цифри, які ми вважаємо необ`єктивними. Всі бачать, що ціни на продукти харчування й на промислові товари зростають набагато вищими темпами, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, влада штучно занижує інфляцію для того, щоб не індексувати пенсії та зарплати. «В результаті люди, які й так бідно жили, внаслідок такої політики стають ще біднішими. Скільки можна одурювати людей, показуючи їм неіснуючу інфляцію? Вона занижується тільки з однією метою – щоб не підвищувати пенсії та зарплати, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Тому ми вимагаємо, щоб інфляція була порахована об`єктивно і, відповідно до закону про бюджет, проіндексовано пенсії та зарплати».

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, інфляція в Україні у вересні 2010 року, порівняно з серпнем ц.р. становила 2,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,4%.

Порівняно з вереснем 2009 року показник інфляції становить 10,5%, а порівняно з січнем-вереснем 2009 року – 9,3%.

В Україні ціни виробників промислової продукції у вересні 2010 року, порівняно з серпнем (показник до попереднього місяця) зросли на 0,1%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – на 15,2%.