Тернопільська облрада вимагає доопрацювання Податкового кодексу

Тернопільська обласна рада вимагає доопрацювати Податковий кодекс. Відповідне звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради України Володимир ЛИТВИНА, прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА прийняли депутати сьогодні на пленарному засіданні. У ньому депутати висловлюють занепокоєння тим, що у 7 жовтня було ухвалено у першому читанні проект Податкового кодексу України. «Вважаємо, що у випадку прийняття цього документу, який написано в інтересах фіскальної бюрократії та крупних олігархів, буде суттєво погіршено умови ведення бізнесу для найдрібніших суб’єктів господарювання. Тільки у нашій області може постраждати майже 80 тис. осіб, зайнятих у малому підприємництві», – застерігають депутати.

Вони принагідно висловили застереження щодо скасування спрощеної системи оподаткування та збільшення розміру єдиного податку. При цьому наголосили, що знищення спрощеної системи оподаткування зупинить розвиток підприємництва в Україні і повністю суперечить програмі економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки.

Депутати також нагадали, що попри обіцянки проект Податкового кодексу не містить положень щодо оподаткування предметів розкоші, надприбутків олігархів та прогресивного оподаткування доходів. «Натомість влада передбачила кілька великих вікон для корупції, зокрема надання права накладання так званих адміністративних арештів на майно у вигляді нерухомості чи товару, запровадження нового виду перевірок без будь-яких попереджень чи підстав без присутності платника податку, наділення органів виконавчої влади правом роз’яснень щодо застосування податкового законодавства», – вказано у зверненні.

Відтак депутати висунули вимогу при прийнятті Податкового кодексу забезпечити застосування спрощеної системи оподаткування, не допустити різкого збільшення податкового навантаження на малий та середній бізнес, недопущення необґрунтованого зменшення видів господарської діяльності, встановлення прогресивної шкали оподаткування великих доходів фізичних осіб (від 15 до 30%), надання ширших повноважень органам місцевого самоврядування щодо встановлення конкретної ставки податку на нерухомість, встановлення прогресивної шкали оподаткування нерухомості, «яка б передбачала справжній, а не символічний податок на палаци олігархів та можновладців», набуття чинності Податкового кодексу не раніше 1 січня 2012 року.

За проект звернення проголосували 63 із 88 присутніх депутатів. Не голосували усі 14 депутатів з фракції Партії регіонів, 2 з 5 членів фракції «Наша Україна» та 7 з 8 від фракції «Єдиний Центр».