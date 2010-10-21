ГоловКРУ виявило нецільове використання коштів у «Родовід Банку», «Укргазбанку» й банку «Київ»

Головне контрольно-ревізійне управління (ГоловКРУ) під час аудиту національної економіки, початого в березні 2010 року, виявило нецільове використання коштів у «Родовід Банку», банку «Київ» і «Укргазбанку», в капіталізації яких брала участь держава.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив голова ГоловКРУ Петро АНДРЄЄВ.

За його словами, в ПАТ «Родовід Банк» були виявлені порушення й недоліки на загальну суму 22,6 млрд. грн. Зокрема, в 2009 році банк безпідставно списав із балансу заборгованість за виданими кредитами й нарахованими на них відсотками в сумі 3,535 млрд. грн., а також перерахував кошти юридичній фірмі за надану правову допомогу в сумі 301,6 млн. грн., що призвело до завдання збитків у сумі 3,837 млрд. грн., при цьому з іпотеки було безпідставно виведено ліквідне майно позичальників вартістю 10,8 млрд. грн. (готель, офісні та інші нежитлові приміщення).

Згідно зі спільною постановою Кабінету міністрів і Національного банку України на баланс «Родовід Банку» були передані зобов`язання ТОВ «Укрпромбанк» за вкладами фізосіб на суму 6,8 млрд. грн. без передачі відповідних активів для їх покриття. Враховуючи, що в січні 2010 року НБУ ухвалив рішення про ліквідацію «Укрпромбанку», що фактично зробило неможливою передачу таких активів, операція може призвести до отримання «Родовід Банком» збитків у зазначеному розмірі.

Крім того, повідомив П.АНДРЄЄВ, банк уклав кредитні договори з двома товариствами на суму 323,7 млн. грн., які своєчасно не погашені, а щодо товариств судами ухвалено рішення про їх ліквідацію, що може призвести до збитків у сумі 213,4 млн. грн. Також банк перерахував 18,5 млн. грн. оренди за об`єкт, який не був придатний для використання за цільовим призначенням.

ГоловКРУ встановило порушення фінансової та управлінської дисципліни в ПАТ «Укргазбанк» на суму понад 2,8 млрд. грн. У результаті видачі 42-х кредитів без належного аналізу фінансового стану позичальників банк отримав 2,302 млрд. грн. збитків. Через придбання банком цінних паперів, емітент яких перебуває в стані дефолту і не погашає власні облігації, банк отримав 7,2 млн. грн. збитків.

У ПАТ «АКБ «Київ» встановлено порушень на суму 815,7 млн. грн. Тимчасовий адміністратор банку уклав 3 договори міни, за якими отримано майно за завищеною вартістю, що призвело до створення штучної заборгованості перед приватними суб`єктами господарювання й втрати активів на суму 138,8 млн. грн.

Довідка УНІАН. 10 червня 2009 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

У липні 2009 року Мінфін став власником 99,9721% акцій «Родовід Банку». Частка держави в капіталі «Укргазбанку» становить 84,21%. У капіталі банку «Київ» державі належить 99,93%.