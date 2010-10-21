Міжбанк закрився котируваннями 7,9450/7,9490 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9495/7,9555, на 12.00 ціни знизилися - 7,9490/7,9535. На момент закриття торгів цінові рівні склали 7,9450/7,9490 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2584/0,2587, на 12.00 ціни піднялися до 0,2586/0,2588. На момент закриття ціни встановилися на позначках 0,2586/0,2589.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 30,7424 (-0,0949).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3955/1,3957, а на 15.00 зросли до 1,4027/1,4029.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,0860/11,0970, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,1425/11,1545. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до рівня 11,1405/11,1525.