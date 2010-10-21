Нацбанк ввів тимчасову адміністрацію в «Соцкомбанку»

Національний банк України своєю постановою від 20 жовтня 2010 р. №465 ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ «Комерційний банк «Соцкомбанк» із 21 жовтня 2010 р. до 21 квітня 2011 р.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, тимчасовим адміністратором банку призначено службовця НБУ - начальника відділу банківського нагляду Управління Національного банку України в Одеській області Наталію ХОРОЛЕНКО.

Також зазначається, що «з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану ПАТ «КБ «СКБ» повністю запроваджено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 3 місяці - з 21 жовтня 2010 р. до 21 січня 2011 р.

Довідка УНІАН. КБ «Соцкомбанк» засновано в 2003 році.

За підсумками січня-червня 2010 року банк отримав збиток 40,2 млн. грн.

За даними НБУ, на кінець червня 2010 року ніхто з акціонерів банку не володів більш ніж 10% акцій.