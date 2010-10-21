Профспілки пропонують створити профспілки для малого та середнього бізнесу

Для українських підприємців профспілки є найнадійнішим союзником у справі збереження і розвитку їхнього бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловив голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ у виступі на Всеукраїнському форумі підприємців 2010, який проходив у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза».

«Ви боретеся за свій бізнес, а часто ця боротьба в українських реаліях перетворюється на війну, і тому ви шукаєте собі союзників, - сказав В.РОЙ. - Прикро, що більшість з вас не бачить союзника у профспілках. Цей союз вам обійдеться набагато дешевше, ніж, скажімо, «криша» у політичної партії. А головне: профспілки – ваш ідейний союзник, а отже - найнадійніший союзник, бо союз підприємців та найманих працівників ґрунтуватиметься на взаємному інтересі. Наймані працівники та підприємці мають дуже сильний спільний інтерес – збереження бізнесу як джерела заробітку на життя для одних і джерело прибутку інших».

«Це той союзник, з яким ви можете, на відміну від влади, домовлятися на рівних», - сказав В.РОЙ.

Він застеріг підприємців від спокуси «думати, що краще заплатити корупціонерам, а потім витиснути додатковий прибуток з найманого працівника». «Це дуже небезпечний для бізнесу шлях, - сказав В.РОЙ. - Бо коли ви притиснете своїх працівників до краю, у тому числі й для того, щоб задовольнити все більші і більші апетити чиновника, і коли ці працівники, не бачачи ніякої для себе вигоди від вашого особистого бізнесу, почнуть з вами війну на знищення, будете кликати на підмогу державу. Чим врешті-решт закінчуються в історії подібні ситуації, кожен з вас добре знає хоча б з шкільного курсу історії».

На думку профспілкового лідера, «абсолютна більшість українських підприємців, особливо в малому та середньому бізнесі, намагаються вирішувати свої бізнесові проблеми за принципом «ночь продержаться, да день простоять». Немає стратегічного підходу до вирішення корінних проблем бізнесу в Україні. Я насмілюсь нагадати вам, що налагодження роботодавцями міцних партнерських стосунків з профспілками і на рівні підприємства, і на загальнонаціональному рівні – це одна з небагатьох основ стратегічного розв’язання проблем бізнесу, ваших бізнесових проблем зокрема», - підкреслив В.РОЙ.

Він закликав підприємців не опиратися, а підтримати створення на підприємствах малого та середнього бізнесу первинних профспілкових організацій. «Найбільша проблема сьогодні для нашої профспілкової Федерації малого та середнього підприємництва, - сказав В.РОЙ, – створення первинних організацій. Маємо безліч проблем, починаючи з вихованої за попередні десятиліття невіри людей у ефективність профспілок взагалі. Нам дуже не хочеться, долаючи ці проблеми, ще й воювати з підприємцями, для яких профспілка чомусь виявляється смертельним ворогом, якого треба цілковито знищити».