Курс гривні Нацбанка 22 жовтня

Офіційний курс НБУ 22 жовтня100 USD США – 791.1600 (21 жовтня – 791.1600)100 EUR – 1108.8899 (21 жовтня – 1096.6269)10 RUR – 2.5742 (21 жовтня – 2.5690)Облікові курси банківських металів НБУ 22 жовтняза 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-106430.80(21 жовтня-106055.00)961XAG 10Срібло-1890.87(21 жовтня-1875.84)962XPT10Платина-133389.58(21 жовтня-132440.18)964XPD10Паладій-47153.14(21 жовтня-45570.82)

Офіційний курс НБУ 22 жовтня 100 USD США – 791.1600 (21 жовтня – 791.1600) 100 EUR – 1108.8899 (21 жовтня – 1096.6269) 10 RUR – 2.5742 (21 жовтня – 2.5690) Облікові курси банківських металів НБУ 22 жовтня за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-106430.80(21 жовтня-106055.00) 961XAG 10Срібло-1890.87(21 жовтня-1875.84) 962XPT10Платина-133389.58(21 жовтня-132440.18) 964XPD10Паладій-47153.14(21 жовтня-45570.82)

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