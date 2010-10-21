Курс гривні Нацбанка 22 жовтня
19:30, 21 жовтня 2010Фінанси
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Офіційний курс НБУ 22 жовтня100 USD США – 791.1600 (21 жовтня – 791.1600)100 EUR – 1108.8899 (21 жовтня – 1096.6269)10 RUR – 2.5742 (21 жовтня – 2.5690)Облікові курси банківських металів НБУ 22 жовтняза 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-106430.80(21 жовтня-106055.00)961XAG 10Срібло-1890.87(21 жовтня-1875.84)962XPT10Платина-133389.58(21 жовтня-132440.18)964XPD10Паладій-47153.14(21 жовтня-45570.82)
Офіційний курс НБУ 22 жовтня
100 USD США – 791.1600 (21 жовтня – 791.1600)
100 EUR – 1108.8899 (21 жовтня – 1096.6269)
10 RUR – 2.5742 (21 жовтня – 2.5690)
Облікові курси банківських металів НБУ 22 жовтня
за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-106430.80(21 жовтня-106055.00)
961XAG 10Срібло-1890.87(21 жовтня-1875.84)
962XPT10Платина-133389.58(21 жовтня-132440.18)
964XPD10Паладій-47153.14(21 жовтня-45570.82)
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