ГПУ готова розглянути результати аудиту роботи уряду Тимошенко

Генеральна прокуратура України готова розглянути матеріали міжнародного аудиту діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО, якщо такі їй нададуть, і прийняти після цього відповідне процесуальне рішення – порушувати або не порушувати кримінальну справу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві після завершення розширеної колегії щодо дотримання законодавства у сфері виплати зарплат і наповнення Пенсійного фонду заявив генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

За його словами, на сьогодні Генпрокуратура не має у своєму розпорядженні матеріалів аудиту.

«Але я доручив своєму міжнародно-правовому управлінню, організаційно-правовому управлінню викласти свою позицію по цьому питанню, і тому ми прийшли до висновку, що якщо ці матеріали аудиту будуть скеровані до Генпрокуратури для розгляду і проведення дослідчих перевірок, то ми обов’язково приймемо рішення у порядку ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу, тобто або буде порушена кримінальна справа, а якщо не буде підстав в результаті дослідчої перевірки, то винесемо постанову про відмову в порушенні кримінальної справи».