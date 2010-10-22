Нацбанк спростовує заяву Тимошенко про скорочення іноземних інвестицій в економіку країни

Заяви Юлії ТИМОШЕНКО про скорочення іноземних інвестицій в економіку країни не відповідають дійсності, повідомляється на сайті Національного банку України.

«Останнім часом у засобах масової інформації з`явилася інформація про заяву лідера партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО з посиланням на дані Національного банку України про істотне скорочення іноземних інвестицій в економіку України (на 29%) і навіть про повернення раніше вкладених коштів, - говориться в повідомленні Нацбанку. - Проте дані НБУ про приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) до України свідчать про протилежні тенденції».

Нацбанк повідомляє, що, за попередніми даними, за перші 9 місяців ц.р. валовий приплив ПІІ до України (вкладення нерезидентів в українську економіку) становив 4,3 млрд. дол., що на 25% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Капітальні вкладення резидентів України за кордон зросли в 6,7 разу – до 681 млн. дол., проте в Нацбанку стверджують, що «дані цифри не є свідоцтвом відпливу капіталу з України, а демонструють спробу українського бізнесу розширити межі своєї діяльності, диверсифікувати географічні ризики і підвищити ефективність процесу управління активами».

Обсяги чистого припливу ПІІ до України (різниця між припливом ПІІ до України і вкладеннями за кордон) у січні-вересні 2010 року становили 3,640 млрд. дол. проти 3,372 млрд. дол. за відповідний період 2009 року.

За даними НБУ, подібні тенденції спостерігаються і при порівнянні даних за попередні періоди, зокрема за перше півріччя, «що жодним чином не кореспондується з цифрами, наведеними у вищезазначеній заяві».

Накопичений обсяг ПІІ до України станом на 1 липня 2010 року становив 53,6 млрд. дол. США, що на 3% більше, ніж на початок року. Накопичений обсяг ПІІ з України на цю ж дату був на рівні 7,8 млрд. дол., що на 8% більше, ніж на початок року.

Як повідомляв УНІАН, лідер партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО 20 жовтня, посилаючись на дані НБУ, заявила, що падіння іноземних інвестицій порівняно з 2009 роком становить 29%.