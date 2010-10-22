Міжбанк закрився на рівні 7,9430/7,9470 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9465/7,9545 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9450/7,9480 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9430/7,9470 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2601/0,2604 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2594/0,2596 грн./рубль. На час закриття ціни підвищилися до 0,2601/0,2603 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 30,5293 рублів за долар (-0,2131).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3903/1,3905 дол./євро, а до 14:50 підвищилися до 1,3952/1,3954 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0510/11,0650 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 11,0285/11,0360 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH зросли – 11,0585/11,0700 грн./євро.