УСПП попросить Президента ветувати ПК. Бізнесу потрібна підтримка

Український союз промисловців і підприємців (УСПП), інші громадські об`єднання ділових кіл мають намір звернутися до Президента України з проханням накласти вето на проект Податкового кодексу у випадку, якщо він буде прийнятий парламентом без урахування ряду поправок.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби УСПП, переданому агентству УНІАН.

«Якщо проект Податкового кодексу в процесі підготовки його до другого читання в парламенті не буде вдосконалений в контексті збалансування фіскальної і стимулюючої функцій, не міститиме сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу, не стимулюватиме ділову активність і інвестиційний клімат в країні, УСПП, інші громадські об`єднання ділових кіл звернуться до Президента країни з проханням ветувати кодекс», – йдеться в повідомленні прес-служби УСПП.

В УСПП стурбовані значним скороченням видів діяльності, яким надається право працювати за спрощеною системою оподаткування, а саме – наданням права платити єдиний податок тільки фізособам, тоді як юрособи позбавляються такого права; зменшення граничного розміру виручки до 300 тис. грн.; невизначеність норми про перехідний етап для суб`єктів малого бізнесу (як юр-, так і фізосіб) зі спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності на загальну.

Крім того, відзначають в УСПП, в проекті кодексу не передбачена можливість виведення з тіні заробітної плати шляхом зниження податкового навантаження на фізосіб-підприємців, відсутні норми, які підтримують вітчизняного товаровиробника, – імпортера устаткування, матеріалів, комплектучих, які ввозяться для здійснення господарської виробничої діяльності, зокрема, можливість застосування «критичного імпорту», податкових векселів і т.д.

Промислово-підприємницьке середовище наполягає на обов`язковому впровадженні механізмів автоматичного відшкодування ПДВ і на визначенні чітких критеріїв для його автоматичного відшкодування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 4 листопада планує розглянути в другому читанні проект Податкового кодексу. Проект ПК був прийнятий парламентом в першому читанні 7 жовтня 2010 року.