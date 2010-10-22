Кабмін змінив склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

Кабінет міністрів України вніс зміни до складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

Відповідне розпорядження №2003 було прийнято на засіданні Кабміну 20 жовтня ц.р.

Згідно з документом, до складу комісії вводиться заступник міністра економіки Василь МАПМАЗОВ як перший заступник голови.

Крім того, перший заступник начальника Головного управління соціально-економічної політики Адміністрації Президента України Ігор ВЕРЕМІЯ вводиться до складу комісії як заступник голови. Також до складу комісії вводяться заступник міністра охорони навколишнього природного середовища Артем ВОЛОДІН замість Анатолія ГРИЦЕНКА й заступник міністра аграрної політики Максим МЕЛЬНИЧУК замість Сергія ТРИГУБЕНКА.

Заступника міністра економіки Валерія МУНТІЯНА звільнено від виконання обов`язків першого заступника голови комісії.

Крім того, введено нову посаду члена комісії, яку обійняв перший заступник голови Державного комітету з питань науки, інновацій й інформатизації Борис ГРИНІВ.

Як повідомляв УНІАН, склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі на чолі з міністром економіки Василем ЦУШКОМ було затверджено 21 квітня 2010 року.