Банк Росії: інфляція в 2010 році складе 8-8,5%

Зростання споживчих цін в Росії в 2010 році складе близько 8-8,5%. Такий прогноз озвучив директор департаменту операцій на фінансових ринках ЦБ РФ Сергій ШВЕЦОВ у ході свого виступу на засіданні комітету Держдуми з фінансового ринку, повідомляє k2kapital.

Банкір додав, що наступного року показник знижуватиметься і складе 6-7%. Він також повідомив, що на даний момент зростання грошової бази у вузькому визначенні складає 30% і, ймовірно, що до кінця року вона зменшиться до 28%.

С.ШВЕЦОВ вважає, що країна подолала мінімальний рівень інфляції улітку поточного року.

Коментуючи сферу кредитування, фінансист висловив думку, що банки продовжать знижувати свої ставки, навіть якщо цього не стане робити ЦБ. З квітня 2009 року по червень 2010 року ставка рефінансування зменшилася на 5,25%, з 13% до 7,75% річних, після чого регулятор залишав показник незмінним. Крім того, середньозважена ставка за кредитами в рублях, виданими російськими банками нефінансовим підприємствам на строк до року, скоротилася на 7,5%, - з 17,2% до 9,7% річних за минулі 18 місяців.

У четвер, 21 жовтня, президент, голова правління “Сбербанка” Герман Греф в ході свого виступу на конференції "Російський грошовий ринок" висловив думку, що Банк Росії може підвищити ставки, у разі зміни зростання споживчих цін під впливом монетарних чинників, після цього регулятор може зробити кроки у бік «стерилізації грошей» і почати кредитування довгострокових проектів.