Активи кредитних спілок України в січні-червні скоротилися на 29,3%

Активи кредитних спілок України в січні-червні 2010 року скоротилися на 29,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становили 2,984 млрд. грн.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції з нагоди Міжнародного дня Кредитних спілок.

За відзначений період обсяг кредитів, наданих членам КС, скоротився на 29,8% порівняно із січнем-червнем 2009 року і становив 2,743 млрд. грн., а обсяг вкладів членів КС на депозитні рахунки скоротився на 43,8% – до 1,662 млрд. грн.

У першому півріччі 2010 року кількість КС в Україні скоротилася на 7,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 700, кількість членів КС – на 30,6%, до 1,521 млн. чоловік, зокрема, кількість вкладників скоротилася на 39,7% – до 70,6 тис. чоловік, а кількість боржників – на 20,5%, до 336,7 тис. чоловік.