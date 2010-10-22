НБУ розповів, що відбувається з гривнею

З початку жовтня курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився щодо долара США на 0,27%, до 7,9483 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Регулятор відзначає, що «на міжбанківському валютному ринку України спостерігається динамічніше зростання пропозиції іноземної валюти, ніж попиту на неї», при цьому конкретні дані не надаються.

На готівковому ринку з операцій продажу доларів США курс гривні знизився на 0,29% – до 7,9779 грн./дол.

Офіційний курс гривні до долара США залишався майже незмінним (близьким до рівня 7,91 грн. за 1 долар – УНІАН). Щодо євро курс гривні знизився на 2,95%, до 11,0889 грн/євро, а до російського рубля – зміцнився на 1,1%, до 2,5742 грн./10 рублів.