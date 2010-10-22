Курс Нацбанка 25 жовтня

Офіційний курс гривні НБУ 25 жовтня:100 USD США – 791.1800 (22 жовтня – 791.1600)100 EUR – 1102.4302 (22 жовтня – 1108.8899)10 RUR – 2.5942 (22 жовтня – 2.5742)Облікові курси банківських металів НБУ з 25 жовтняза 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-104356.64 (22 жовтня-106430.80)961XAG 10Срібло-1823.67 (22 жовтня-1890.87)962XPT 10Платина-131415.00 (22 жовтня-133389.58)964XPD 10Паладій-46125.79 (22 жовтня-47153.14)

Офіційний курс гривні НБУ 25 жовтня: 100 USD США – 791.1800 (22 жовтня – 791.1600) 100 EUR – 1102.4302 (22 жовтня – 1108.8899) 10 RUR – 2.5942 (22 жовтня – 2.5742) Облікові курси банківських металів НБУ з 25 жовтня за 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-104356.64 (22 жовтня-106430.80) 961XAG 10Срібло-1823.67 (22 жовтня-1890.87) 962XPT 10Платина-131415.00 (22 жовтня-133389.58) 964XPD 10Паладій-46125.79 (22 жовтня-47153.14)

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