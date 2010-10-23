Україну відвідають представники данських компаній, зацікавлених у співпраці

Україну відвідають представники данських компаній, зацікавлених у реалізації інфраструктурних проектів у рамках підготовки до Євро-2012, співробітництві у галузі сільського господарства та відновлювальної енергетики.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Заступник міністра закордонних справ України Віктор МАЙКО на чолі делегації ділових кіл України перебуває з робочим візитом в Данії, у рамках якого взяв участь в роботі українсько-данського бізнес-форуму.

В.МАЙКО ознайомив учасників форуму з поточним станом торговельно-економічного співробітництва, наголосив на важливості розвитку інвестиційного співробітництва з Україною і започаткуванні нових спільних проектів у сферах інфраструктурного будівництва, логістики, текстильної і харчової промисловості, використання відновлюваної енергетики та впровадження сучасних високотехнологічних розробок.

Відбулися його зустрічі з Постійним секретарем МЗС Данії К.ГРУБЕ, Генеральним директором Торгово-промислової палати Данії Є.КЛАРСКОВИМ.

Данську сторону було поінформовано про заходи, що здійснюються українським урядом у контексті покращення інвестиційного клімату у державі, усунення бар’єрів у розвитку зовнішньої торгівлі та підтримки потенційних іноземних інвесторів.

Сторони висловили готовність активізувати українсько-данське торговельно-економічне співробітництво з урахуванням висловлених пропозицій та нових підходів у реалізації інвестиційної політики в Україні.