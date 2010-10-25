Яценюк: новий Митний кодекс не допоможе подолати контрабанду і корупцію

Народний депутат України, лідер партії "Фронт Змін" Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що новий Митний кодекс не допоможе подолати контрабанду і корупцію у митних органах.

Про це лідер “Фронту Змін” сказав сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

"Прийняття Митного кодексу в редакції Партії регіонів призведе українську економіку до повного занепаду й не вилікує корупційні процеси", - переконаний А.ЯЦЕНЮК.

За словами лідера “Фронту Змін”, влада вже розробила проект нового Податкового кодексу, якщо вона ще розробить Митний, то “вже можна, образно кажучи, "закривати" українську економіку, тихо збиратися і їхати звідси”.

Він додав, що "у Партії регіонів мають знати, що перед тим, як приступити до розробки Митного кодексу, який, до речі існує в Україні, в принципі, як і митне законодавство в Україні існує, хотілося б почути про цілі, які ставляться "регіоналами" при розробці цього Митного кодексу”.

“Бо цілі, які ставилися при розробці Податкового кодексу, мені невідомі”, - додав лідер “Фронту Змін”.

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що новий Податковий кодекс розроблено, "щоб остаточно знищити середній клас, щоб практично дати прямі субсидії великому бізнесу, щоб посилити податковий тиск на економіку країни” тощо.