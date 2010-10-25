Кінах: Для розробки та введення Митного кодексу знадобиться декілька років

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ вважає Митний кодекс дуже серйозним системним законом і що на його розробку та введення в дію необхідно кілька років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСПП.

«Працюючи над його створенням, треба паралельно знімати ті проблеми, які існують в чинному митному законодавстві і забезпечити поступовий цивілізований перехід з тим, щоб суб’єкти підприємницької діяльності мали прогнозовану ситуацію, щоб не було нормативного вакууму… Потрібно взагалі визначитися у необхідності його розробки і прийняття», - зазначив А.КІНАХ.

Президент УСПП переконаний, що перед створенням Митного кодексу потрібно провести ґрунтовний економічний аналіз ефективності чинного документу, зважування всіх «за» та «проти». «У будь-якому випадку ця ініціатива не повинна виходити під впливом особистої чи політичної кон’юнктури. Це має бути робота на високому державному рівні із залученням міжнародних експертів, того досвіду, який є в українських менеджерів, промисловців, підприємців, роботодавців», - наголосив А.КІНАХ.

Як повідомляв УНІАН, уряд наразі працює над проектом Митного кодексу України.