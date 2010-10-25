Міністри фінансів "двадцятки" домовилися не девальвувати нацвалюти

Міністри фінансів "двадцятки" домовилися не вступати в перегони, які провокують девальвацію національних валют, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Про це йдеться у спільній заяві за результатами дводенної наради в південнокорейському місті Кенджу.

У підсумковому документі, зокрема, йдеться про те, що країни "Групи двадцяти" повинні "утримуватися від конкурентної девальвації" валют і більшою мірою слідувати "в руслі існуючих на світовому ринку систем обмінних курсів". Розвиненим країнам рекомендується "уважно стежити за різкими стрибками на валютних ринках", здатними підірвати стабільність загальної фінансової ситуації.

Міністри також погодилися співпрацювати в цілях "підтримки платіжних балансів на стійкому рівні". Проте конкретні орієнтири в заяву з цього приводу включені не були.