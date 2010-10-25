Економічний збиток Китаю від тайфуну "Мегі" перевищив 420 млн. дол.

Економічний збиток, заподіяний східнокитайській провінції Фуцзянь тайфуном "Мегі", перевищив 2,8 млрд. юанів (майже 421 млн. дол.). Як повідомила сьогодні національна протипаводкова служба, тільки втрати від руйнування водозахисних споруд склали 149 млн. юанів (22 млн. дол.), повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Всього на сьогоднішній день від тайфуну постраждали або позбулися даху 730 тыс жителів Фуцзяні, більше 313 тис. було евакуйовано. Тайфун знищив 36 тис. га оброблюваних полів. Зруйновано 530 будинків, 253 підприємства були вимушені зупинити виробництво, передає ІТАР-ТАРС.