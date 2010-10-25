13 грудня в Оттаві відбудеться другий раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі

13 грудня в Оттаві відбудеться другий раунд переговорів щодо введення зони вільної торгівлі між Україною і Канадою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем'єр-міністр Канади Стівен ГАРПЕР сьогодні на спільній прес-конференції в Києві за результатами проведених переговорів.

"Нарешті, мені дуже приємно оголосити, що наступний раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі між Канадою і Україною почнеться 13 грудня цього року", - сказав С. ГАРПЕР.

Як він зазначив, українсько-канадський економічний трансатлантичний зв'язок є дуже вагомим і важливим компонентом в стосунках двох держав. У той же час С. ГАРПЕР висловив надію, що другий раунд українсько-канадських переговорів щодо введення зони вільної торгівлі дасть позитивні результати. Він також нагадав, що перший раунд цього переговорного процесу відбувся у травні.

"Нам дуже вигідно - Україні і Канаді - підписати цю угоду. Лібералізація торговельних стосунків дасть нам можливість значно розширити наші зовнішні ринки: Україні - на просторі Північної Америки, а Канаді - на євразійському просторі" - сказав, у свою чергу, В. ЯНУКОВИЧ.