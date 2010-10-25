Янукович: рівень торгово-економічних відносин з Канадою - низький

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що рівень торговельно-економічних стосунків України і Канади є низьким і не відповідає потенціалу держав.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В. ЯНУКОВИЧ висловив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Стівеном ГАРПЕРОМ, яка відбулася за результатами українсько-канадських переговорів.

"Ми також підкреслили, що той рівень торговельно-економічних стосунків, який сьогодні є між Україною і Канадою, він не відповідає потенціалу наших країн. Він є низьким", - заявив В. ЯНУКОВИЧ.

У зв'язку з цим він підкреслив необхідність активізувати роботу українського і канадського урядів. "І, безумовно, працювати з бізнесом, організовувати бізнес-конференції, як на території України, так і на території Канади", - зазначив Президент України.