Азаров і Путін розглянуть питання про можливість розрахунків у рублях

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ не виключає, що в ході чергового засідання міжурядового українсько-російського комітету з економічного співробітництва 27 жовтня в Києві може бути розглянуте питання про можливість взаємних розрахунків України і Росії в рублях у торговельно-економічній співпраці.

Про це М. АЗАРОВ заявив в інтерв'ю РІА "Новини".

"Росія ставила нам питання рублевих розрахунків - ми могли б і цю тему обговорити. Співпраця у фінансовій сфері - тема гідна обговорення", - зазначив прем'єр-міністр.

Крім того, голова уряду повідомив, що до 27 жовтня підготовлені до підписання більше десятка двосторонніх документів. "Усі вони досить важливі, але ми хотіли б зосередитися передусім на умовах постачань природного газу в Україну у 2011 році, умовах транзиту. Ми вважаємо, що на такій зустрічі необхідно повернутися до теми нашої співпраці в газовій сфері. Тим паче, що нещодавно були проведені переговори з Європейським Союзом, який висловив бажання провести трибічну зустріч у форматі Росія, Україна і ЄС, щоб обговорити питання модернізації української газотранспортної системи і перспективи співпраці в газовій сфері. Ну а ми як центральна транзитна держава, природно, зацікавлені в поглибленні такої співпраці", - сказав М.АЗАРОВ.

Також під час засідання міжурядового комітету, за словами прем'єр-міністра України, буде порушено питання про активізацію інвестиційних процесів у Севастополі. "Цю тему ми також хотіли б підняти на зустрічі", - зауважив він.

Крім того, у центрі уваги голів урядів Росії і України будуть питання співпраці в галузі авіабудування.