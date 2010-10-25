Тимошенко: Чинна влада надрукувала понад 83 млрд. емісійних гривень
Лідер "Батьківщини" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що чинна влада надрукувала понад 83 млрд. емісійних гривень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції у Хмельницькому.
"На 1 вересня в Україні було надруковано 77,2 млрд. грн. За жовтень влада надрукувала ще 5 млрд. грн. У сумі ми маємо понад 83 млрд. грн. грошей, які не підкріплені економічними засобами", - заявила лідер "Батьківщини".
За її словами, через два-три місяці в Україні нестримно зросте рівень інфляції. Крім того, Ю. ТИМОШЕНКО помітила, що левова частка цих коштів пішла на добудову об'єктів Євро- 2012. "Якщо за мого прем'єрства кошторис НСК "Олімпійський" коштував 2,1 млрд. грн., то зараз вартість цього об'єкту зросла до 4,2 млрд. грн. Хто і кому надав право підвищувати вартість добудови стадіону"? - запитала вона, додавши, що "це реальні корупційні заробітки".